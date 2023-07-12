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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وكيل تعليم مطروح يتابع أنشطة النادي السيكولوجي بمدرسة السادات الابتدائية.. صور

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع أنشطة النادي السيكولوجي
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تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أنشطة النادي السيكولوجي للدعم النفسي بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق، تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية النفسية، والذي يعد خدمة مجانية لأبنائنا الطلاب مع تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف.

جاء ذلك بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، وأسماء صبري موجه عام التربية النفسية، وخير الله عيد مدير المدرسة. 

وتابع وكيل الوزارة نشاط النادي السيكولوجي اليوم والذي اشتمل فاعليات جديدة وأنشطة مميزة  وسط تفاعل ونشاط من الطلاب  وإقبال على أنشطة النادي من  طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت أسماء خطاب موجه عام التربية النفسية أنشطة النادي اليوم شملت التعرف على الحالة المزاجية للطلاب من خلال كروت المشاعر وتنظيم مجموعة من الألعاب الرياضية التمهيدية التنشيطية أعقبها جلستين الأولى بعنوان مبادرة  بحب بلدي والثانية بعنوان ارشادية بعنوان (الحقوق والواجبات) حيث تم استخدام العديد من الفنيات مثل (كسر الجليد /سبل الحوار والمناقشة / العصف الذهني) لتحقيق أهداف الجلسة كذلك تمت  مناقشة الطلاب في أوجه الاستفادة من تلك الجلسات وعقب الاستراحة تم تنظيم ورشة عمل للطلاب  للتعبير عن موضوع الجلسة الإرشادية من خلال تصميم لوحة تعبر عن حقوق وواجبات الطفل أيضاً  مطوية للتعبير عن الحقوق والواجبات. 
وفي ختام متابعته لنشاط نادي الدعم النفسي أكد شحاتة أن الخدمات التي تقدم من خلال النادي السيكولوجي لأولياء الأمور تتمثل في الرد على الاستشارات وتقديم النصائح والإرشادات للتعامل مع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة وتوجيه ولي الأمر للتعامل مع المشكلات بأسلوب تربوي بعيد عن أساليب العقاب البدني مضيفاً أن الخدمات الداعمة تقدم من خلال فريق من الأخصائيين النفسيين بمدارس إدارة مطروح وبإشراف توجيه التربية النفسية. 

واختتم تصريحاته مؤكداً أن النادي السيكولوجي والذي تم تدشينه لأول مرة يأتي في ضوء اهتمام تعليم مطروح بالأنشطة التربوية اهتماماً كبيراً خاصة خلال أشهر الإجازة الصيفية، مضيفا أن المديرية تهدف إلى استثمار الإجازة لصقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات واستثمار طاقتهم. 

وكيل تعليم مطروح يتابع أنشطة النادي السيكولوجي بمدرسة السادات الابتدائية

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مطروح تعليم مطروح النادي السيكولوجي مدرسة السادات الابتدائية عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح