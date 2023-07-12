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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

البروفات النهائية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" استعدادًا للتصوير.. بالصور

بروفات فيلم ليه تعيشها
بروفات فيلم "ليه تعيشها لوحدك"
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أجرى المخرج حسام الجوهري والكاتب الدكتور أحمد عبد العزيز البروفات النهائية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بحضور كل الأبطال استعدادا للتصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم “ليع تعيشها لوحدك” بطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف و محمد رضوان  وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك الفنانة بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

وكان صناع الفيلم حضرو مؤخرا حفل السيمفوني في دار الأوبرا المصرية في إطار التجهيزات والتحضيرات للفيلم وكان ضمن الحضور المخرج حسام الجوهري و الموسيقار إسلام صبري و الفنانة بشرى و الفنانة سلمى أبو ضيف.

ويذكر أن خالد الصاوي شارك رمضان الماضي بـ 4 أعمال مختلفة ومنها: مسلسل “الكتيبة 101”، ومسلسل “جت سليمة”، مسلسل “مذكرات زوج”، مسلسل “سره الباتع”.

 

فيلم بروفات ليه تعيشها لوحدك