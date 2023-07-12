السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بامتداد شارع مراد علي درويش بمنطقة الطالبية فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بامتداد شارع مراد علي درويش بمنطقة الطالبية فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء.
وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.