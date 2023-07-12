لضخ دماء جديدة.. محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات جديدة تشمل 48 قيادة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية، وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحركة استهدفت اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وشملت الحركة، 48 قيادة جاءت كالتالي:

محمود بيومى عبد الحفيظ وحاتم صالح محمد إبراهيم ومحمد صلاح الدين الجبالى ورجب جمال محمد وكريم معداوى عبد المعز نواب لرئيس مركز ومدينة أوسيم.

هانى أحمد فؤاد وعمران رزق محمد ومحمد جمعة محمد وخالد جمعة حامد نواب لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

عادل مصطفى إسماعيل عقرب وعمر عيد حسانين وحسنى عبدالسلام أحمد ونافع مبارك محمود ومحمد صبرى عبد القادر نواب لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

عصام حسنى عبده ومعاوية أحمد حسن وأحمد على عبد الحميد وطارق رمضان شعبان وسميرة عشرى قرنى نواب لرئيس مركز ومدينة الصف.

أسامة حميدة حميدة ومحمد رمضان ميل حسين وسمير عشرى قرنى نواب لرئيس مركز ومدينة أطفيح.

سيد طه محمد جعفر ووليد محمد محمد سيد وسامح شعراوى سيد وسيد عبد الفتاح رشوان ووليد جمال على نواب لرئيس مركز ومدينة البدرشين.

سعيد محمد عبد الوهاب ومبروك البيومى عبد الحميد وكريم مختار معوض ومصطفى عبد الله أبو سريع وزكريا دسوقى فرج العياشى ومعتز أحمد فاوى نواب لرئيس مركز ومدينة كرداسة.

نبيل قدرى عبدالباقى وصلاح محمد محمد الديب وصفاء كمال فرج سيد ورفعت محمد حافظ حتحوت نواب لرئيس مدينة الحوامدية.

إسراء عبد التواب نصر الدين وعز أمين عبدالمجيد ورياض منصور رياض ومحمد عبدالتواب محمد إبراهيم وأحمد مصطفى محمد عويس نواب لرئيس مركز ومدينة العياط.

عادل مرضى محمد على وفاضل أحمد ناجى وطارق عبدالزارق إبراهيم نواب لرئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

ولاء مكاوى إبراهيم مكاوى ووليد إبراهيم حسين نواب لرئيس حى جنوب الجيزة.

ومعتز عبد العزيز مسعود نائب لرئيس حى الهرم.