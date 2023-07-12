النيابة تسلم أسرة طبيب الساحل المتعلقات الشخصية

قام مدير نيابة شمال القاهرة بجرد المتعلقات الشخصية للدكتور أسامة توفيق صبور المعروف إعلاميا بـ"طبيب الساحل" والذي لقي مصرعه علي يد طبيب ومحاميه وآخر، والتي كانت متواجدة بدولابه الخاص بسكن الأطباء في معهد ناصر واستلامها على ذمة القضية تمهيدًا لتسليمها إلي أهل المجني عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته الخاصة بدائرة قسم الساحل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.