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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"ثقافة الأقصر" تستقبل لقاءات التثقيف الرقمي للرواد ضمن "حياة كريمة"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد قصر ثقافة إسنا بالأقصر، صباح اليوم، لقاء ضمن لقاءات التثقيف الرقمي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تقدم في سياق التعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتهدف لتقديم حزم خدمية متكاملة، لمحو الأمية الرقمية.

خلال اللقاء أشار كل من المهندسين خالد فاروق، ورحاب أحمد، إلى أن تعزيز الشمول الرقمي لا بد له أن يرتكز على مفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته، على وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الرقمي لرفع الوعي المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية لرواد قصور الثقافة.

تقدم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، وتنظمها الإدارة العامة للمتابعة وتقييم البرامج التدريبية برئاسة د. بسنت صلاح الدين، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية، ومحو الأمية الرقمية للمواطنين بمحافظات مبادرة "حياة كريمة".

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