الجمعة.. "صحة البحيرة" تستضيف الملتقى العلمي الثاني لأقسام جراحة العظام

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن اقامة الملتقى العلمي الثاني لأقسام جراحة العظام بمستشفيات محافظة البحيرة بالتعاون مع نادي جراحة العظام بالبحيرة وبالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة العظام برئاسة الدكتور هاني الدكر استشارى جراحات العظام بمستشفى المحمودية المركزى والمشرف العلمى لزمالة العظام بالبحيرة.

ويشارك في الملتقى نخبه من أساتذة العظام و عمداء كليات الطب بجامعات بنها والزقازيق وبورسعيد ومصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلي أن الملتقى سيتضمن مجموعة من المحاضرات الهامة والقيمة لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب جراحة العظام من خلال محاضرين من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة، مؤكدا على أهمية تبادل الرؤى والخبرات والتواصل بين الأطباء بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومناقشة كل ما هو جديد فى عالم جراحات العظام.