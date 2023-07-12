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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب الفيضانات

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة جاءت لتحرير أموال جهود الإغاثة، بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مونبليير قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيض.

وأشارت القناة إلى أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية جراء الأمطار التي قال مسؤولون إنها تسببت بفيضانات في وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة.

الرئيس الأمريكي الفيضانات الطوارئ في ولاية فيرمونت