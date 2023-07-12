بكين تعرب عن قلقها تجاه "التحالف النووي" للناتو

أعربت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن قلق بكين تجاه إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه "تحالف نووي" ما سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر الإقليمي.

ووفق بيان البعثة: "بيان الناتو بأنه تحالف نووي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الإقليمية، وبكين قلقة للغاية في هذا الصدد".

وتابع البيان "تدعو الصين الناتو إلى اتباع توجهات العصر، والاستجابة لدعوة المجتمع الدولي العادلة للسلام والتنمية والتعاون، وتصحيح تصوراته الخاطئة وسياساته، والقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار العالميين".

قلق بكين يأتي بعد إعلان قمة الناتو في فيلنيوس أن الحلف سيتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، بما في ذلك تحديث القدرات النووية.

كما شدد الناتو علي الحاجة لضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحلفاء المهتمين في آليات الناتو لتقاسم الأعباء النووية من أجل إظهار وحدة الحلف وتصميمه.