أمام العدالة| استئناف "إسلام جابر" على حكم حبسه بواقعة "سرقة عقد الزواج العرفي".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا استئناف إسلام جابر على حكم حبسه بواقعة سرقة عقد الزواج العرفي ومحاكمة 7 متهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية.

- محاكمة 7 متهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية.

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

-محاكمة ثلاثة متهمين باستعراض القوة وتجارة الهيروين والحشيش المخدرين.

تنظر محكمة جنايات شبرا الدائرة السادسة جنايات ثاني جلسات محاكمة ثلاثة متهمين لاتهامهم بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدرين واستعراض القوة والعنف باستخدام سلاح ناري ضد موظف عمومي .

كشف أمر إحالة المتهمين وهم كل من "محمد .ص "عامل خرده و"عطية .ن " لحام كهرباء و"إسلام .ش "تاجر سيارات

بأنهم بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية حازوا وأحرزوا لجوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما استعملوا القوة والعنف باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش مع موظفين عموميين وهم أفراد شرطة مباحث قسم قليوب لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بمحاولة الفرار ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا من ضبطهم وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد اثنين سلاح ناري غير مششخنا (فرد خرطوش) وذخيرة مما تستخدم في هذا السلاح وحيازة أداة (كاتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني ، كما أن المتهم الأول أطلق في داخل المدن عيار ناري محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجريا التحريات بالقضية بأنه وحال انتقالهم مكان تواجد المتهمين أبصر المتهم الأول بيده اليمنى سلاح نارى وشنطة والثاني يجلس أمامه قطعة جوهر الحشيش يقوم بتقطيعها بسلاح أبيض و الثالث أمامه وعاء بداخله جوهر الهيروين المخدر وحال توجهم لضبطهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناری صوبهم وأخرج الثالث لسلاح نارى فرد خرطوش إلا أنه تمكن من ضبط الأول واستخلاص السلاح من يده و عثر بداخله على طلقة وبتفتيشه عثر على 5 طلقات و هاتف محمول و بتفتيش الشنطة على على 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر و كيس بداخله جوهر الهيروين المخدر و مبلغ مالي 48500 جنيه ، كما تمكنا من ضبط الثاني والثالث وتفتيشهم فاقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والاسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن النفس والتجارة، والسلاح الابيض لتقطيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والمبالغ المالية حصيلة البيع.



-استئناف إسلام جابر على حكم حبسه بواقعة سرقة عقد الزواج العرفي



تنظر محكمة جنح مستأنف الهرم، استئناف لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم حبسه سنة مع الشغل، لسرقة ورقة زواجه العرفي.

كان دفاع الفتاة قد تقدم ببلاغ رقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، يتهم فيه لاعب إسلام جابر لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين، وسرقة عقد الزواج. وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ أشهر أنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.



وبناء على ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة ارتكاب اللاعب الواقعة وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وبناء على ذلك تم تغيير رقم المحضر من ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢ ادارى الهرم - الى - رقم ٥٧٠٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح الهرم، وتم تحديد جلسة ١٢ / ١ / ٢٠٢٣، وفور تداولها تم إحالة القضية للاختصاص الرقمى الى دائرة الأربعاء الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣، وقد صدر قرار بحبس اللاعب سنه مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع المصاريف فى واقعة سرقة عقد الزواج العرفى.