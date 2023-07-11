بـ3 ملايين جنيه.. تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية وساعات من فيلا توفيق عكاشة بأكتوبر

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا لسرعة تحديد الجناة وتتبع خط سيرهم وضبطهم.

البداية بتلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة يفيد بسرقة الفيلا محل سكنه بدائرة القسم،

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع المبلغ أفاد بأنه عقب عودته من قضاء اجازة العيد تفاجئ بسرقة مشغولات ذهبية وساعات بقيمة 3 مليون جنيه من داخل الفيلا محل سكنه، وجاري فحص مداخل ومخارج الفيلا والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.