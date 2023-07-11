الأردن في مأزق بسبب ديون للصين.. محطة العطارات لتوليد الكهرباء ضمن مخطط بكين تعزيز النفوذ السياسي.. موسى حنتش: نتيجة طبيعية للفساد ونقص الخبرة الفنية

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 10:34 م

تم طرج محطة العطارات لتوليد الكهرباء في الأردن كمشروع تاريخي يعد بتزويد المملكة الصحراوية بمصدر رئيسي للطاقة مع توطيد علاقاتها مع الصين، لكن بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي، أصبح الموقع مصدرًا للجدل المحتدم، حسبما ذكر راديو أمريكا.

ووضعت الصفقات المحيطة بالمحطة الأردن في مأزق بسبب ديون بمليارات الدولارات للصين، وكل ذلك من أجل مصنع لم يعد ضروريًا، بسبب الاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها منذ تصميم المشروع، والنتيجة هي تأجيج التوترات بين الصين والأردن وتسبب حزنًا للحكومة الأردنية وهي تحاول الطعن في الصفقة في معركة قانونية دولية.

مع تنامي النفوذ الصيني في الشرق الأوسط وانسحاب أمريكا، أصبحت محطة النفط الصخري البالغة قيمتها 2.1 مليار دولار تميز نموذج الصين الأوسع الذي أثقل كاهل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بالديون المعطلة وكان بمثابة حكاية تحذيرية للمنطقة.

وقال جيسي ماركس، الزميل غير المقيم في مركز ستيمسون بواشنطن، إن "العطارات يمثل ما كانت وما أصبحت عليه مبادرة الحزام والطريق"، في إشارة إلى مخطط الصين لبناء بنية تحتية عالمية وتعزيز النفوذ السياسي لبكين.

وأضاف: "يتطور الأردن كدراسة حالة مثيرة للاهتمام ليس لنجاح الصين في المنطقة ولكن لكيفية انخراط بكين في البلدان ذات الدخل المتوسط".

تم تصميم مصنع الزيت الصخري في العطارات منذ حوالي 15 عامًا كوسيلة لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الطاقة، وهو يتسبب الآن في الغضب في الأردن بسبب ثمنه الباهظ، وإذا استمرت الاتفاقية الأصلية، فسيتعين على الأردن أن يدفع للصين 8.4 مليار دولار على مدى 30 عامًا لشراء الكهرباء المولدة من المحطة.

مع رابع أكبر تركيز للنفط الصخري في العالم، كان لدى الأردن آمال كبيرة في تحقيق مكاسب كبيرة، في عام 2012، اقترحت شركة العطارات الأردنية للطاقة على الحكومة استخراج الزيت الصخري من الصحراء وبناء محطة تستخدمه لتوفير 15٪ من إمدادات الكهرباء في البلاد.

وقال مسئولو الشركة إن الاقتراح يتناسب مع رغبة الحكومة المتزايدة في الاكتفاء الذاتي من الطاقة وسط اضطرابات الانتفاضات العربية عام 2011، لكن ثبت أن الاستخراج مكلف ومحفوف بالمخاطر وصعب تقنيًا.

مع تأخر المشروع، أبرم الأردن اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد كميات هائلة من الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية من إسرائيل في عام 2014، وتضاءل الاهتمام بالمصنع.

وقال عضو مجلس إدارة شركة العطارات للطاقة محمد معيطه إنه طرح المشروع في جميع أنحاء العالم - من الولايات المتحدة وأوروبا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ولكن الغربب في الأمر أن البنوك الصينية عرضت على الأردن أكثر من 1.6 مليار دولار في شكل قروض لتمويل المحطة في عام 2017.

واكد الخبراء إن الاستثمار كان جزءًا من اندفاع الصين الأوسع نحو عالم عربي متعطش للاستثمار الأجنبي، وجاءت الأموال المخصصة لمشروعات البنية التحتية الضخمة مصحوبة بشروط سياسية قليلة.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق لسياسة الشرق الأوسط، "إن الصين لا تحمل معها أمتعة الولايات المتحدة من حيث أن لدينا بالفعل بعض القلق بشأن العمليات الديمقراطية والشفافية والفساد، وبالنسبة للدول الاستبدادية، هناك بعض الجاذبية إلى الصين".

مع تنامي الحديث عن عدم الموثوقية الأمريكية، تحولت الصين إلى الحصول على أصول استراتيجية في الشرق الأوسط، حتى في الدول المضطربة اقتصاديًا، واشترت الكثير من النفط العراقي وقدمت مناقصة لميناء في شمال لبنان.

وقال الخبراء إنه مع فوز الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017، كان للصين مصلحة في الاستثمار في مشروع العطارات في الأردن المجاور كنقطة انطلاق، وتوقع طفرة في إعادة الإعمار في سوريا يمكن أن تطلق استثمارات بمليارات الدولارات.

وبموجب اتفاق شراء الطاقة لمدة 30 عامًا، سيتعين على شركة الكهرباء الأردنية التي تديرها الدولة شراء الكهرباء من شركة العطارات التي تقودها الصين حاليًا بمعدل باهظ، مما يعني أن الحكومة الأردنية ستخسر 280 مليون دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الخزانة.

وقال خبراء الطاقة إنه لتغطية المدفوعات، سيتعين على الأردن رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 17٪ - وهي ضربة قاسية لاقتصاد مثقل بالفعل بالديون والتضخم. أثار حجم الخسائر التي تكبدتها الصين صدمة للحكومة الأردنية.

وأطلقت وزارة الطاقة الأردنية تحكيمًا دوليًا ضد شركة العطارات للطاقة في عام 2020 "على أساس الظلم الجسيم".

وعندما سُئلت عن سبب موافقة الأردن على مثل هذا العقد غير المتوازن في البداية، رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية اعتبارًا من يونيو، كانت جلسات الاستماع تعقد في محكمة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس. تجارة.

ووصف موسى حنتش، الجيولوجي بلجنة الطاقة البرلمانية، الصفقة بأنها نتيجة طبيعية للفساد ونقص في الخبرة الفنية، وقال دون الخوض في التفاصيل "من الصعب للغاية إقناع هذه الشركات الكبرى بالاستثمار في الأردن. هناك أشياء لمساعدة بعض الناس على تحقيق ربح".

وصور المسئولون الأمريكيون عقد العطارات على أنه حالة من "دبلوماسية فخ الديون" التي تنتهجها بكين، وامتنعت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق على مشروع العطارات، لكنها دافعت عن استثمارات بكين في البلدان النامية، ونفت المزاعم بأنها تورط شركاء في الديون، وزعمت أن الصين لا تجبر الآخرين على الاقتراض قسرًا.

وقالت الوزارة "نحن لا نعلق أي قيود سياسية على اتفاقيات القروض"، وحثت المؤسسات المالية الدولية على المساعدة في تخفيف عبء الديون، وقالت العطارات للطاقة إنها تتوقع صدور قرار في القضية في وقت لاحق من هذا العام.