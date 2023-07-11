انتشال جثة طالب غرق في ترعة صول بأطفيح

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إنتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة صول بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه ترعة صول بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب في منتصف العقد الثاني.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي نزح إلى المياه هربا من حرارة الجو رفقة اثنين من أصدقائه إلا أن المياه جرفته لعدم اجادته السباحة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.