افتتاح أكاديمية نادي الزمالك في البحيرة

افتتح تامر عبد الحميد، مدير أكاديميات نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، أكاديمية النادي الرسمية بمحافظة البحيرة، بحضور مصطفى نجم وناصر إبراهيم لاعبين النادي السابقين.

وقال مدير أكاديميات نادي الزمالك ، أن افتتاح أكاديمية النادي بمحافظة البحيرة تأتي في إطار توجيهات إدارة النادي بفتح أكاديميات في جميع المحافظات لاكتشاف المواهب وضمها لفرق النادي في جميع الفئات العمرية.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبد الرازق رحومة، المدير المسئول عن الأكاديمية بالمحافظة، أنه سيتم افتتاح فروع للأكاديمية بجميع مراكز المحافظة الـ 18.

وأضاف رحمة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، سيتم تقييم مستوي اللاعبين بالأكاديمية بصفة دورية وفق أحدث الأساليب في هذه المرحلة، بالإضافة لمتابعة المستوي التعليمي للاعبين.