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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجلس الأمة الكويتي يوصي بمنع بيع سلع دول تسمح بحرق القرآن الكريم

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
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أصدر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، توصيات لوزارة التجارة بـ"منع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بحرق القرآن الكريم"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

كما وجّه المجلس وزارة التجارة الكويتية بـ"منع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي".

وقال مجلس الأمة في بيان، إنه "يتعين على وزارة الإعلام أيضا اتخاذ إجراءات ضد المواقع والتطبيقات التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي".

يأتي ذلك على خلفية سماح السلطات في السويد لرجل عراقي الأصل بحرق نسخة من المصحف أمام أكبر مساجد ستوكهولم، في واقعة أثارت استياء دوليا.

 

مجلس الأمة الكويتي وزارة التجارة بيع السلع القرآن الكريم الدين الإسلامي