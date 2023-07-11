الاتحاد الإفريقي يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026، كما أعلن كاف عن إقامة قرعة تصفيات كأس العالم يوم الخميس المقبل 13 يوليو في أبيدجان كوت ديفوار.

وسيتم سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً، وستذاع فعاليات القرعة عبر منصات كاف وقنوات بي إن سبورتس.

ويتزامن سحب القرعة مع انعقاد الجمعية العادية رقم 45 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي ستعقد أيضا في أبيدجان، وستقام التصفيات بمشاركة الـ54 منتخبًا إفريقيًا وسيتم تقسيمهم على 9 مجموعات يتأهل منهم أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال، بينما أصحاب أفضل 4 ممن يحتلون المركز الثاني سيخوضون مباريات ملحق فيما بينهم والفائز منهم سيتأهل للملحق العالمي الذي سيقام تحت إمرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتأهل 16 منتخبًا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، بينما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي، وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبًا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998، وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وجاءت منتخبات التصنيف الأول على النحو التالي:

المغرب

السنغال

تونس

الجزائر

مصر

نيجيريا

الكاميرون

مالي

كوت ديفوار

التصنيف الثاني

وجاءت منتخبات التصنيف الثاني على النحو التالي:

بوركينا فاسو

غانا

جنوب إفريقيا

كاب فيردي

الكونغو الديمقراطية

غينيا

زامبيا

الجابون

غينيا الاستوائية

مواعيد جولات تصفيات إفريقيا لبطولة كأس العالم 2026 جاءت على النحو التالي:

الجولة الأولى والثانية في الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة والرابعة في الفترة ما بين 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 17 لـ25 مارس 2025.

الجولة السابعة والثامنة في الفترة ما بين 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة والعاشرة في الفترة ما بين 6 لـ14 أكتوبر 2025.

ملحق تصفيات كاف في الفترة ما بين 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

ملحق تصفيات فيفا في مارس 2026.