الثانوية العامة 2023| الخميس ختام الماراثون والنتيجة نهاية الشهر الحالي.. شكاوى من ضيق الوقت في الديناميكا وتداول الأسئلة والإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «الرياضيات»، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالى (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

واشتكى عددًا من طلاب شعبة علمي رياضيات من ضيق الوقت في امتحان الديناميكا وأن هناك بعض “تريكات” تمثل صعوبات للكثيرين.

تداول الامتحان

فيما تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لاسئلة واجابات امتحان الديناميكا عقب بدء الامتحان.

النتيجة

وكشف مصدر مطلع لـ"البوابة نيوز"، عن استمرار أعمال التصحيح للمواد الامتحانية أولا بأول، والتي تعدى الانتهاء من 50‎%‎ منها، مشيرًا إلى اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون نهاية الشهر الحالي، عقب اعتمادها وعقد مؤتمر صحفي، بالعاصمة الإدارية، لإعلان الاحصائيات والتفاصيل.

ضبط غشاشين

في السياق نفسه تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين بمحافظتى ( القاهرة والدقهلية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بنشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما.

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يختتمون بعد غدٍ الخميس الماراثون، ويؤدي الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.