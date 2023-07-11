نائب محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى ملوى وديرمواس.. صور

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى مركزى ملوى وديرواس الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة.

ومن جانبه ، تفقد نائب المحافظ يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى اليوم الثلاثاء المجمعات الخدمية في قريتى قلندول و تنده ، بالإضافة إلى مخزن الأدوات الكهربائية بالمدينة، وذلك لمتابعة العمل الجاري علي أرض الواقع حتى يتم الانتهاء من الأعمال وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والوقوف على الأعمال المتبقية في المجمعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " والتي من شأنها أن تقدم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن يوميا مثل السجل المدنى والشهر العقارى والبريد و التضامن و التموين و المركز التكنولوجى.

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