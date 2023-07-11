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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"ربنا يعديها على خير".. تباين آراء طلاب الأقصر حول الديناميكا.. صور

امتحان الديناميكا
امتحان الديناميكا
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أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وبلغ عددهم هذا العام 448 طالبا وطالبة، وسط حالة من الهدوء ودون مشكلات، أو رصد مخالفات، وأكدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عدم تلقي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور.

ورصدت "البوابة نيوز" آراء طلاب الشعبة الرياضية بالأقصر، حول امتحان مادة الديناميكا، حيث ارتسمت سعادة غامرة على وجوه بعض الطلاب، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومكون من 20 سؤالا وكان به بعض الأسئلة غير المباشرة، ولكنها لم تكن صعبة بل كانت معقولة، وقالت الطالبة بسملة يحيى، "إن الامتحان الحمد لله سهل وكله من الكتاب والأسئلة حلوة، ولكن ربما كان يحتاج مزيدا من الوقت، فساعتان ليست بالكافية، ولكن على أي حال الامتحان كان جيدا، وربنا يسترها يوم الخميس عندنا آخر يوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وربنا يكملها على خير.

فيما شكا بعض الطلاب من صعوبة امتحان مادة الديناميكا وسادت حالة من الغضب بينهم، مؤكدين أن هناك مشكلة تواجههم كل امتحان بفروع الرياضة وهو الوقت، لافتين إلى أن الوقت المحدد لم يكفي للإجابة، بل يحتاجون إلى ساعة إضافية.

وقال الطالب محمد شعبان، أن الامتحان جاء صعب فوق مستوى الطالب المتوسط، ويتضمن 4 أسئلة بهم" تريكات"، وتحتاج إلى وقت كبير في التفكير للإجابة عليهم، موضحا أن الأسئلة لم تراع الفروق الفردية ومستويات الطلاب المختلفة لأنها غير مباشرة، مطالباً بمراعاتهم أثناء تصحيح الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة الديناميكا، هي إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الإستاتيكا والتي تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالي تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، مؤكدة أن إجمالي عدد الأسئلة التي تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة في المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

ويؤدي الامتحان هذا العام للثانوية العامة 7550 طالبا وطالبة على مستوى محافظة الأقصر، بينهم 1351 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمي علوم، و448 طالبا في قسم علمي رياضة في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول) اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبا، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

فيما يختتم الطلاب الامتحانات الخميس المقبل 13 يوليو 2023، بامتحان مواد الأحياء للشعبة العلمية، علوم، والجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية، رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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امتحانات الثانوية العامة (5)
امتحانات الثانوية العامة (5)
الثانوية العامة الديناميكا مديرية التربية والتعليم مادة الرياضيات التطبيقية الأقصر