جامعة أسيوط تطلق دورة تدريبية حول "المراجعة الداخلية"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد؛ دورة تدريبية حول: "المراجعة الداخلية"، بإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، وتنظيم الأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية نشر ثقافة الجودة، ومفاهيم، ومبادئ المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة، وأهمية دور المراجع الداخلي في تطوير، وتحسين نظام إدارة الجودة الفعال، مشيراً إلى حتمية التحسين المستمر، وتطوير الأداء الإداري لخدمة العملية التعليمية، والبحثية، وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر ، والرقابة، والحوكمة.

حاضر خلال الدورة التدريبية: الدكتورة أسماء زهران أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد الأورام بالجامعة، وبحضور(٢٩) متدرباً من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، والمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، بالمبنى الإداري بالجامعة.

وتناولت الدورة التدريبية؛ عدة محاور حول: تعريف المراجعة الداخلية، وأهميتها، وأنواعها، ومراحل المراجعة الداخلية من بداية إعداد خطة المراجعة، واختيار المراجعين، وإجراء المراجعة الداخلية، وتسجيل نقاط الضعف والقوة، وطريقة كتابة التقرير الخاص بالمراجعة الداخلية.