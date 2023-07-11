الإحصاء: انخفاض معدل المواليد في مصر 5.6 لكل ألف نسمة خلال 5 سنوات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكان الموافق 11 يوليو من كل عام ،عن انه وفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2022)، انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022.

ارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.



انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.



ووفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2022، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 30.1 مليون نسمة (25 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث).

بلغ معدل البطالة 7.2٪ عام 2022، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 18.4٪ مقابل 5.0٪ بين الذكور.



ولفت الجهاز الي جهود الدولة لخفض النمو السكاني حيث تم أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022/2023.

