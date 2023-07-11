رئيس الوزراء الياباني يزور بولندا قبل حضور قمة "الناتو" في ليتوانيا

يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بولندا، اليوم /الثلاثاء/، قبيل توجهه إلى ليتوانيا؛ لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت الحكومة اليابانية- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن كيشيدا سيلتقي خلال هذه الزيارة بنظيره البولندي "ماتيوز موراوسكي"، حيث من المتوقع أن يتبادلا المعلومات بشأن آخر التطورات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيسي وزراء اليابان وبولندا يعتزمان أيضا تبادل وجهات النظر حول الآثار التي قد تخلفها العملية العسكرية الروسية على الدول المجاورة، وعلى طرق الدعم المستقبلية.