تعرف على مميزات برامج كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مميزات برامج كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وتأتي المميزات كالآتي:

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام

Sustainable Architecture and Urban Design

التصميم الجرافيكى

Graphic design

الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة

Animation and multimedia

تصميم العمارة الداخلية

Interior Architecture Design

مميزات البرامج :- التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.

التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.