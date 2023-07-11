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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف على مميزات برامج كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت  جامعة حلوان، مميزات برامج كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وتأتي المميزات كالآتي: 

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام  

Sustainable Architecture and Urban Design

التصميم الجرافيكى 
Graphic design

الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة 
Animation and multimedia
تصميم العمارة الداخلية 
Interior Architecture Design 
مميزات البرامج :- التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.
التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.
يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.
يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

التدريب الميداني التصميم الجرافيكي الوسائط المتعددة