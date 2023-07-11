أول سيناوي يحصل على بكالوريوس هندسة البرمجيات من جامعة بكين الصينية

سادت حالة من الفرحة والسعادة في أرجاء محافظة جنوب سيناء، خاصة في مدينة رأس سدر؛ بعد تخرج المهندس أحمد الجعيل، ابن قبيلة الترابين ، وحصوله على بكالوريوس هندسة البرمجيات من جامعة بكين بجمهورية الصين، ويعد أول شاب سيناوي يحصل على بكالوريوس هندسة البرمجيات من جامعة بكين الصينية .

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا إلى ساحة تهنئة؛ لتهنئة قبيلة الترابين بأحد شبابها الذي يعد نموذج ملهم لبقية شباب جنوب سيناء ، وحرص العديد من مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء ومواطني المحافظة وأهالي مدينة رأس سدر، على التهنئة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الشيخ يوسف العرادي، شيخ قبيلة الترابين، في تغريدة له على صفحته الشخصية على “الفيس بوك”: “كم اسعدني اليوم خبر تخرج المهندس احمد علي حسين الجعيل من قبيلة الترابين من جامعة بكين الصينية في هندسة البرمجيات وهذا يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بشباب البدو الذين يكتبون تاريخ يدعو إلي الفخر”.

وتعد قبيلة الترابين من أعرق وأجلّ قبائل العرب في بلاد الشام والديار المصرية وهم من أقدم وأكبر القبائل العربية في سيناء وهم ينتشرون في أنحاء متفرّقة من سيناء.

قال النسابة حمد الجاسر: “الترابين من بني عطية من جذام ... وبنو عطية قبيلة كريمة الأصل، عريقة في النسب، فهي من قبيلة جذام القحطانية المشهورة في التاريخ في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، والتي كانت تسكن من شمال الحجاز حتى شمال فلسطين وفي سيناء”.

2