الثانوية العامة 2023.. تداول أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا على "تليجرام"

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، نماذج زعمت أنها لامتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك بعد بدء اللجنة والتي انطلقت الساعة 9 صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات امتحان (الدورالأول) في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، لمدة ساعتين.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

ومجموع درجات الرياضيات التطبيقية ٦٠ ومادة الديناميكا مجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، وجاءت درجات مادة الاستاتيكا من 30 درجة.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.