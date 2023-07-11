عصام شعبان عبد الرحيم يستعد لطرح أغنية " صحابي في ضهري "

يستعد المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم لطرح أغنية" صحابي في ضهري" يوم الجمعة المقبل على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد من القنوات الفضائية.

أغنية “ صحابي في ضهري” كلمات إبراهيم الشناوي، ألحان بيشا، توزيع مادو الفظيع، تصوير أبو آدم وأحمد إبراهيم وأحمد أشرف، مونتاج محمد شوقي، ألوان محمود شوقي، إنتاج الأسطورة.

يذكر أن عصام شعبان عبد الرحيم انضم مؤخرا لأسرة مسرحية " ست البيت " مع المخرج أحمد كامل وسيتم عرضها على مسرح الهوسابير خلال الأيام المقبلة، وقد وضعه المخرج في المسرحية ليعيد أمجاد والده الراحل شعبان عبدالرحيم ويجسد دور مطرب شعبي يحيي فرح أحد أبطال المسرحية ويتصاعد دوره لحدوث مفارقات عديدة داخل الأحداث.