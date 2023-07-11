عضو مجلس إدارة الأهلي: من الطبيعي تسليم درع الدوري في مباراة القمة 126

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفوز بلقب الدوري الممتاز جاء بعد عمل شاق طوال الموسم، والدرع في النهاية رجع بيته.

وأكد قنديل في تصريحات تلفزيونية: كنت أتوقع أن يتم حسم لقب الدوري اليوم في مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والدوري له طعم ومذاق خاص.

وأضاف طارق قنديل أن محمود الخطيب رئيس النادي تحمل ضغوطات شديدة طوال الموسم وكان يعمل في صمت، والنتيجة بعد توفيق الله هو النجاح، ولا بد من دعمه.

وكشف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه من الطبيعي أن يتم تسليم درع الدوري في مباراة الزمالك بعد حسم الأهلي اللقب رسميًا وهذا أمر مسلم به وعلى اتحاد الكرة العمل على هذا الأمر.

واختتم عضو مجلس إدارة النادي: الطموح دائمًا داخل الأهلي هو المركز الأول وهو الواجهة المشرفة لاسم مصر، ومؤكد لدينا طموح في تحقيق لقب كأس العالم للأندية ولن يأتي ذلك إلا بالعمل الجاد.

وقال إن الأهلي قدم طلبا لاتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عقب مباراة القمة 126.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز، للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه منذ انطلاق البطولة في عام 1948 وضمن النادي الأهلي التتويج باللقب بعد خوضه 29 مباراة فقط في البطولة، وقبل مباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، المقرر خوضها يوم الخميس المقبل، في إحدى مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.