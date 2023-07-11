أغرب مسابقة من نوعها مسابقة أكبر بطن حامل في نسختها العشرين

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 06:15 ص

هناك الكثير من المسابقات المختلفة التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء العالم، بعضها غريب للغاية، حيث يتم التنافس على أشياء غريبة، ويكون الفوز كبيرا، سواء بجوائز مادية أو رحلات أو أشياء قيمة، وربما تعد هذه المسابقة تحت عنوان لقب «أكبر بطن حامل» في العالم مسابقة طريفة للنساء الحوامل في نيكاراجوا بل في أنحاء العالم.

في هذه المسابقة تتسابق النساء الحوامل على لقب فريد من نوعه لأكبر بطن حامل يتم قياسها بالمقياس بالطول والعرض والارتفاع بشكل طريف، والمسابقة هي نسخة سنوية تقام العام الجاري في نسختها العشرين وتنظمها محطة راديو محلية سنويا بالتزامن مع عيد الأم في نيكاراغوا أكبر دول أمريكا الوسطى.

وتقول كريستينا ميدينا صحفية ومنظمة بالمسابقة: «يسعدنا كثيرا أن نكون قارين على الاحتفال بهذه العطلة الوطنية في نيكاراغوا بطريقة كبيرة وبالطبع مع الأمهات من نيكاراغوا»، وفي المسابقة تحصل الفائزة على جائزة مادية كبيرة تساعدها في إعانة عائلتها وأطفالها، أما لقب هذه السنة فقد كان من نصيب «فيرونيكا إسبينوزا» وهي أم لأربعة أطفال.