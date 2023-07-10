مجلس نقابة الصحفيين يجتمع لمناقشة المستجدات.. غدًا

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عقد اجتماع مجلس النقابة غدًا الثلاثاء في الساعة ٣ عصرًا، لمناقشة عدد من المستجدات الاخيرة، وعلى رأسهم ملف بدل التدريب التكونولوجيا والزيادة المقررة والتي تبلغ ٦٠٠ جنيه منذ شهر أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يتم موافقة مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي سينعقد غدا بمقر النقابة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا ل شهر يوليو من خزينة النقابة يوم الأربعاء المقبل لحين إرسال البدل من خزينة الدولة.

وقد كشف نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، في تصريحات سابقه، أن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وقيمتها ٦٠٠ جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر أبريل الماضي، وتم إقرارها في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ولفت البلشي، إلى أن التأخير في صرف بدل شهر يوليو مرتبط بأنه الشهر الأول للميزانية وإجراءات اعتمادها، وهو أمر متكرر وبمجرد انتهاء الإجراءات التنفيذية سيتم تحويله وصرفه لجميع الزملاء.