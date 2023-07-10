غادة عادل تشارك جمهورها أغنية فيلمها الجديد.. فيديو

نشرت الفنانة غادة عادل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد"البطة الصفراء" تشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/Cuhi9pwIcAd/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الأغنية "شوفوا حصريا أغنية خليك في حالك غناء عبد الباسط حموده من فيلم البطة الصفراء"، وظهرت من خلال الأغنية بعض مشاهد الفيلم فى إطار الأكشن والكوميديا بينها وبين الفنان محمد عبد الرحمن.

تجسد غاده عادل شخصية زعيمة عصابة يطلق عليها "عصابة البطة الصفراء" ويتورط معها محمد عبدالرحمن توتا فى الكثير من المواقف، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة غادة عادل، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، والإخراج عصام نصار.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل السينمائية فيلم "ساعة إجابة"، بطولة غادة عادل، سوسن بدر، آيتن عامر، شريف سلامة، محمد ثروت، بدرية طلبة، نجلاء بدر والإخراج مصطفى أبو سيف.