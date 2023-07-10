5 نصائح لتجنب الحرائق في المنازل والمصانع.. فيديو

وجه اللواء علاء عبد الظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الحرائق التي تحدث في المنازل أو المصانع او الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع فصل الصيف.

وقال “عبد الظاهر” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على كل مواطن أن يضع طفاية حريق بوحدته السكنية، مع اختيار أفضل وأجود الأسلاك الكهربائية التي تتحمل الأحمال الكهربائية، نظرا لتشغيل العديد من الأجهزة في فصل الصيف، بالإضافة إلى تركيب حساسات في المنزل لتكون بمثابة استشعار لتجنب الحرائق.

وتابع: أغلب الحرائق التي تحدث في المنازل تنتج عن التلامس الكهربائي، وتزداد الحرائق في فصل الصيف، وكلما كانت الأسلاك الكهربائية رديئة كلما زادت الحرائق، ويجب عدم تشغيل أكثر من تكييف في آن واحد، لذا يجب صيانة الأسلاك الكهربائية بصورة مستمرة.

وأوضح عبد الظاهر، أن هناك بعض الطرق الوقائية لتفادي الحرائق، من خلال تغطية المفاتيح الكهربائية لتجنب لعب الأطفال بها، لأن هذه المفاتيح سبب رئيسي في إشعال الحرائق.

وعن طرق التعامل مع الحريق في المنزل، أشار مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، إلى أنه مع بداية اشتعال الحريق يجب فصل الكهرباء بصورة تلقائية، والخطوة الثانية هي استخدام طفاية الحريق وتوجيهها إلى النار المشتعلة لحين قدوم قوات الحماية المدنية.