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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرانية يشيعون جنازة عمة الفنان مصطفى قمر

مصطفى قمر في جنازة
مصطفى قمر في جنازة عمته بالإسكندرية
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شيع المئات من أهالي الإسكندرية، ظهر اليوم الإثنين، جنازة عمة الفنان مصطفى قمر، من أمام مسجد العمري، بعد أداء صلاة الجنازة عليها.

وسيطرت حالة من الحزن والآسى على وجه الفنان مصطفى قمر، خلال تشيع جنازة عمته، واقتصرت الجنازة على حضور الأهل والأقارب ومحبي الفنان مصطفى قمر من أهالي الإسكندرية.

وكان الفنان مصطفى قمر، قد كتب عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله ..إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة أمي الثانية عواطف محمد حسن قمر.. ربنا يجعل مأواها الجنة، أدعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة".

ويذكر أن الفنان مصطفى قمر كان قد أصيب مؤخرا في عينه، خلال تصوير مشاهد فيلم «حريم كريم 2»، ومن المقرر أن يقوم يوم 14 يوليو الحالي بتقديم أول حفلاته في الساحل الشمالي.

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