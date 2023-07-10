حبس متهم بضرب طالب بالرصاص في المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس متهم بإصلاق النار علي طالب بسبب خلافات بينهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ علي السلاح النارى، والتحرى حول الواقعه.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وطلب تقرير شامل من المستشفي.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .

وبالإنتقال وسؤال (والده ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.