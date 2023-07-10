كولر يطلب تقريرا عن حالة المصابين فى الأهلى قبل لقاء القمة

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى من الجهاز الطبي لفريقه بقيادة أحمد أبو عبلة تقرير عن حالة المصابين قبل مواجهة الزمالك القادمة في الدوري.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي للفريق قرر منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وعلى نفس الوتيرة، لا يزال محمود متولي مدافع الأهلى يؤدى برنامجه التأهيلي للتعافي من جزع الكاحل الذي تعرض له فى التدريبات التي سبقت مباراة حرس الحدود، ليصبح خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر فى مباراة القمة.

وبخلاف غياب عمرو السولية ومحمود متولى، فإن الاهلى يعانى من غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، فيما رحل الثنائي حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو بوليفار البوليفي.

وكان الأهلي حقق فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، رحلة استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للمارد الأحمر لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.