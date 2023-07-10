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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بقضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه للمحاكمة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة متهم فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها ٧ مليون جنية إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء عقارات وسيارات وإجراء معاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على المتهم وتمت احالته للمحاكمة الجنائية

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى إحالته للمحاكمة الإتجار غير المشروع الأجهزة الأمنية بالجيزة