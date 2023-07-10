إحالة المتهم بقضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة متهم فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها ٧ مليون جنية إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء عقارات وسيارات وإجراء معاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على المتهم وتمت احالته للمحاكمة الجنائية