بالصور.. تيارات مائية شديدة وتحذيرات من النزول للأعماق على شواطئ بورسعيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع في أمواج البحر وتيارات مائية شديدة.

وحذر المنقذون على شاطئ بورسعيد المواطنين من النزول إلى أعماق البحر والبقاء على مقربة من الشاطئ خشية من تعرض حياتهم الخطر، نتيجة ارتفاع في أمواج البحر والتيارات المائية الشديدة.

ويعتبر الدخول لشاطئ بورسعيد بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 10 جنيهات، ويمكن للأسرة الحصول على 5 كراسي وشمسية مقابل 80 جنيه فقط، بينما ترتفع الأسعار في الشواطئ السياحية.

شاطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد...

شاطئ بورسعيد.

شاطئ بورسعيد..