اليوم.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع الأسمدة ومصر إيران بالسويس

الإثنين 10/يوليو/2023 - 05:50 ص

يتفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مصانع شركة النصر للأسمدة بالسويس إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ومصانع شركة مصر إيران للغزل والنسيج إحدى الشركات المشتركة بقطاع الأعمال العام، وذلك صباح اليوم الإثنين.

يرافق الوزير خلال الزيارة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل، ولفيف من قيادات الوزارة وقيادات الشركتين، وذلك في إطار الجولات الميدانية للوزير؛ للوقوف على أحدث مستجدات تطوير،وتحديث المصانع والوقوف على بعض مشكلاتها وحلها.

يشار أن شركة النصر للأسمدة بالسويس بقيادة المهندس حمدى جابر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، نجحت في تجاوز خسائرها، والتحول إلى الربحية – وتخطط الشركة لإنتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس والهدف من المشروع: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس) الفرصة تعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصري، وتزايد الطلب في مصر وافريقيا، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار، فيما تعانى شركة مصر إيران من العديد من المشكلات التمويلية والتسويقية.