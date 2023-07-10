«علشان ولادكم.. احسبوها صح»| أفلام ناقشت تمكين المرأة اقتصاديًا أبرزها «مراتي مدير عام»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة «علشان ولادكم أحسبوها صح»، تناقش الحملة العديد من القضايا أبرزها تمكين المرأة اقتصاديًا، ومن أبرز أفلام زمان، فيلم مراتي مدير عام الذي يُعد أول فيلم يناقش تمكين المرأة اقتصاديًا.

ويقوم فيلم «مراتي مدير عام» الذي أحدث ضجة كبيرة فور عرضه بمناقشة أبرز حقوق المرأة، الأمر الذي يتعلق بالجانب المهني لها، حيث تناولها الفيلم بطريقة كوميدية من أجل مناصرة مكانة المرأة وحقها في أن تحتل أعلى المناصب.

وهو مقتبس عن رواية للكاتب عبد الحميد جودة السحار، حيث يعرض كيف يمكن لسيدة أن تنجح في حياتها العملية والزوجية، والعقبات التي ستواجهها.



وفي إطار تنفيذ الوزارة لدورها في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج أطلقت حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"؛ للتوعية بقضايا الأسرة والسكان والتنمية وينفذها برنامج وعي للتنمية الاجتماعية، في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، حيث تهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.