الاستعلام عن الحالة الصحية لإصابة فتاة في حريق شقة سكنية بالمهندسين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أصيبت في نشوب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة المهندسين، لسؤالها عن ملابسات الحريق، بالتزامن مع فحص المعمل الجنائى للآثار المادية له لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



النار خرجت من الشرفة

وتبين من خلال التقرير المبدئي لفحص رجال الأدلة الجنائية للحريق، أنه نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من ٨ طوابق، وقد التهم قطع من الأثاث وأدى ذلك إلى تصاعد السنة اللهب وخروجها من الشرفة، عقب سيطرة رجال الحماية المدنية عليها.

وتابع التقرير أن الأدخنة الكثيفة التي نتجت عن الحريق، أدت إلى إصابة فتاه كانت بالشقة بالاختناق، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات أن الفتاة المصابة تدعى "إنجي. م" 20 سنة" وأصيب بحالة اختناق ونقلت للمستشفى.

البداية

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 8 طوابق في شارع لطفي حسونة وسط تصاعد ألسنة النيران من شرفة الشقة وحاصرت القوات مصدر الحريق دون امتداده إلى المجاورات ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى "إنجي. م" 20 سنة" بحالة اختناق ونقلت للمستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.