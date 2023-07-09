رئيس مدينة أبورديس يعقد مؤتمرًا جماهيريًا لحل مطالب المواطنين

شهد اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة ابورديس، اليوم الأحد ، اللقاء الجماهيري الذي يعقده دورياً لمتابعة وحل مطالب المواطنين ، وبحضور جميع الإدارات المعنية لتوجيه المطالب للمختصين لسرعة حلها.

وأكد بهاء الدين أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية في اطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتلبية مطالب المواطنين من أبناء المحافظة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة

و استمع رئيس المدينه خلال اللقاء الذي استمر لمدة ثلاثة ساعات، لجميع المطالب والاقتراحات المقدمة من المواطنين، وإحالتها للجهات المعنية المختصة في الحال لمتابعتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وفي سياق مختلف ترأس اليوم اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مركز ومدينه ابورديس، اجتماع المجلس التنفيذى الثاني للمدينة، استعرض خلاله الجهود التي جرت خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومناقشة المشروعات الجارية بالمدينه من أعمال تطوير للطرق والميادين ومداخل المدينه .

أشار بهاء الدين إلي جهود المدينة في توفير جميع السلع الغذائية الأساسية في المنافذ والمجمع الاستهلاكي، والمحال التجارية ، وتم طرح كميات من اللحوم بدلتا ماركت خلال فترة العيد

وأضاف انه جرى تجهيز خمس عرائس أيتام من فتيات ابورديس ضمن مبادرة يدوم الفرح لمؤسسة حياة كريمه ، بالاضافة لتقديم المدينه المساعدات للمستحقين من الأسر الأولي بالرعايا والأرامل والمطلقات

ووجه مديري الإدارات التنفيذية بالمدينة إلي ضرورة التواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى ضوء توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بشأن سرعة فحص طلبات المواطنين والتفاعل معهم وتلبية احتياجاتهم

وشدد على ضرورة تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

inbound2487842676408414801

inbound2995590596548163805

inbound1740880984248307474

inbound2028015350451864071