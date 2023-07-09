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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل فاركو أمام المصري في الدوري

فاركو
فاركو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي فاركو عن تشكيلة الفريق أمام نظيره المصري، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد برج العرب في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق فاركو كالتالي:

 محمد سعيد شيكا لحراسة المرمى ، عزمي جوما ، عبد الله بكري    ، أحمد إبراهيم  ، ياسين مرعي لخط الدفاع ، سوكاري ، أحمد فؤاد  ، رزقي حمرون  لخط الوسط  ، سيف تيري ، عمرو جمال لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

 محمود السيد ، جيفرسون انكادا ، شكري نجيب ، أحمد شريف ، مروان مجدي ، جابر كامل ، وليد علي ، هشام فتح الله ، احمد محمد

فاركو المصري عرب الجولة 33 منافسات الدوري المصري الممتاز