رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي.. صور

أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها جولة تفقدية موسعة لأعمال التجديدات والتطوير التى تجرى داخل المستشفى الجامعى ، كما اطمئن على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى .

واكد الدكتور جمال سوسه أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى.

وأشاد الدكتور جمال سوسه خلال جولته بالدور الذي تقوم به مستشفيات بنها الجامعية لخدمة المرضى في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.

وأكد "رئيس الجامعة" أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر ، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.