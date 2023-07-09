تشيلسى يحدد سعر بيع لوكاكو

كشفت بعض التقارير الإيطالية عن رغبة نادى تشيلسى الإنجليزى، في بيع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بأكبر قيمة ممكنة وسط رغبة كبيرة من إنتر ميلان في ضم اللاعب.



وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن تشيلسي رفض العرض المقدم من إنتر، قبل أسبوعين، لضم لوكاكو مقابل 25 مليون يورو.



وأضاف أن تشيلسي يريد الحصول على 40 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع المهاجم خلال الصيف الجاري.



وشدد على أن لوكاكو يحظى باهتمام من يوفنتوس وناد الهلال السعودي، إلا أن اللاعب لا يحبذ هذه الفرضيات، في ظل رغبته في مواصلة مشواره بصفوف النيراتزوري.



يشار إلى أن لوكاكو انضم لإنتر في صيف 2019، قبل أن يبيعه لتشيلسي في 2021 ويعود بعد موسم واحد فقط إلى النيراتزوري، في صفقة على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

