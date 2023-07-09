وكيل تعليم شمال سيناء يترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية، حيث أدى طلاب شعبة العلوم البالغ عددهم 2997 طالب وطالبة الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات وبلغت نسبة الحضور 96% تقريبًا.

كما أدى طلاب شعبة الرياضيات والبالغ عددهم 289 طالب وطالبة في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) وبلغ زمن الإجابة ساعتان وبلغت نسبة الحضور 99% تقريبًا

أما الشعبة الأدبية فقد أدي الطلاب البالغ عددهم 468 طالب وطالبة الامتحان في مادة علم النفس الإجتماع وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات وبلغت نسبة الحضور 99% تقريبًا أما الطلاب المكفوفين فيؤدوا الامتحان في مادة التاريخ "ورقة أولى".

كما تابع وكيل وزارة التعليم وصول الأسئلة إلى مقر اللجان الامتحانية فى الزمن المحدد لها، وأضاف بأنه بناءً على توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم بالتشديد على على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بأن يصل صندوق الأسئلة إلى مقر اللجان الامتحانية الساعة الثامنة والنصف صباحًا على أن تصل ورقة الأسئلة وتوزع على الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولا يحدث أي تأخير وذلك حتى يأخذ الطلاب حقهم في الوقت الزمني المحدد للإجابة على الأسئلة.

كما شدد وكيل الوزارة على الإلتزام بكافة الاجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق للطلاب وأخذ الإحتياطات اللازمة في توزيع البابل شيت لأن طلاب جميع الشعب سيؤدون الامتحانات في وقت واحد.