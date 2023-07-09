"النواب الليبي" يطالب بتحرك عاجل ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة وجنين

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بتحرك عربي عاجل من أجل وضع حد لمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وجنين، داعية إلى ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم أمام القضاء الدولي‎.

وذكرت اللجنة- في بيان، نشرته عبر صفحة المجلس بـ (فيس بوك) أن قوات الاحتلال تعمدت الاستخدام المفرط للقوة، مما نتج عنه سقوط عدد كبير من المدنيين بين شهداء وجرحي، وتدمير واسع للبنية التحتية والأحياء المدنية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا وفاضحا لجميع الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وأعربت اللجنة عن استغرابها الشديد من ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة تضامن الشعب الليبي الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال.