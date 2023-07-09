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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو.. صور

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات
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نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات شملت عدداً من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية ،وذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى توعية أبناء المجتمع المصرى بما تقوم به الدولة من إنجازات فى كافة القطاعات.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء لعدد من طلبة الجامعات وذلك لتعزيز قيم الولاء والإنتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع وتنمية سيناء بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة .

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كما تم تنظيم مشروعين للتدريب العملى المشترك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الشرقية وجنوب سيناء تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين .

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وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات ذوى الهمم من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية بهدف تنمية الثقة بأنفسهم وتعزيز إندماجهم داخل المجتمع .

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