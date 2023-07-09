محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

يبلُغ طول المشروع 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن إقامة تنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

وتفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية، كما جرى الانتهاء من عمل رامبات بين المرحلة (ج) والمرحلة ( د) للتسهيل على المواطنين وإبراز الشكل الجمالي للممشى، موجها بسرعه الانتهاء من الاعمال والاستعداد لافتتاحه في العيد القومي المحافظة.

كما تفقد المحافظ، أحد النماذج التي جرى الانتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنية أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

كما تابع الهجان خلال الجولة أعمال تطوير كورنيش النيل والممشى الجديد الذي تم إنشاؤه في الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 1.5 كيلو متر تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى كوبري الطريق الزراعي، والتي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذه بالتنسيق مع المحافظة ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد، حيث تفقد 25 عربة طعام تم توريدهم كنموذج لإقامة مشروعات للشباب، موجها بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.