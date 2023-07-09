بالفيديو.. عالم مصريات عن الهوية: لا تُعرف بلغة أو دين ولكن بالأرض

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الهوية تعني عدة أمور، هي الجينات والأخلاق والسلوك والأعراف وغيرها، موضحًا: "المصري هو من يولد في مصر، والهوية لا تُعرف بلغة أو دين أو فترة احتلال".

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المصريين اتصال لأسلافهم المصريين القدماء من الناحية الجينية والأخلاقية، وإن حدثت بعض التغيرات نتيجة للغزوات التي مرت على مصر.

ولفت إلى أنه إذا كانت الهوية باللغة، نجد أن الأمريكيين لم يقولوا إن بلادهم اسمها الولايات المتحدة الإنجليزية لأنهم يتحدثون الإنجليزية، وإذا كانت الهوية بالدين لا يمكن أن نقول إن إيران أو تركيا أو إندونيسيا لأنهم مسلمون.

ولفت عالم المصريات، إلى أن الهوية تكون بالأرض، أنت وُلدت على أرض مصرية فأنت مصري لك كل الحقوق وعليك الواجبات نفسها التي على أي إنسان وُلد في هذه الأرض.