وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع أن تساهم زيارتها لبكين في بناء قنوات اتصال قوية

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:13 ص

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن محادثاتها مع كبار المسؤولين الصينيين "مثمرة وبناءة" وساهمت في حفظ توازن العلاقات بين البلدين.

وشددت يلين ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم/الأحد/ على ضرورة أن تتواصل الولايات المتحدة والصين بطريقة واضحة لتخطي الاختلافات، متوقعة أن تساعد زيارتها لبكين في بناء قنوات اتصال قوية مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد.

وأعربت عن اعتقادها بأن اجتماعاتها الثنائية شكلت خطوة إلى الأمام في جهود وضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة.

وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة الأمريكية أنها ناقشت مع مسؤولين صينيين الحرب الروسية على أوكرانيا، محذرة الشركات الصينية من تأمين الدعم لروسيا.

وتأتي زيارة يلين بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وتجسد رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الاتصال مع بكين بعد ثلاث سنوات من عزلة شبه كاملة للصين بسبب جائحة كوفيد 19.