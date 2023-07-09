ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع أن تساهم زيارتها لبكين في بناء قنوات اتصال قوية

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن محادثاتها مع كبار المسؤولين الصينيين "مثمرة وبناءة" وساهمت في حفظ توازن العلاقات بين البلدين.
وشددت يلين ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم/الأحد/ على ضرورة أن تتواصل الولايات المتحدة والصين بطريقة واضحة لتخطي الاختلافات، متوقعة أن تساعد زيارتها لبكين في بناء قنوات اتصال قوية مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد.
وأعربت عن اعتقادها بأن اجتماعاتها الثنائية شكلت خطوة إلى الأمام في جهود وضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة. 
وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة الأمريكية أنها ناقشت مع مسؤولين صينيين الحرب الروسية على أوكرانيا، محذرة الشركات الصينية من تأمين الدعم لروسيا.
وتأتي زيارة يلين بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وتجسد رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الاتصال مع بكين بعد ثلاث سنوات من عزلة شبه كاملة للصين بسبب جائحة كوفيد 19.

الصينيين الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الصين