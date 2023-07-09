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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية: استمرار توزيع "المصحف الشريف" على الحجاج المغادرين من المدينة المنورة

توزيع المصحف الشريف
توزيع "المصحف الشريف" على الحجاج
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واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من "القرآن الكريم" على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في منطقة المدينة المنورة.
وأعرب الحجاج المغادرون - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - عن سعادتهم بما من الله عليهم من أداء مناسك الحج، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.
ويأتي توزيع الهدايا على الحجاج المغادرين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم.

الحجاج القرآن الكريم المدينة المنورة المصحف الشريف